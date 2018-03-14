السودان يبدأ بالتسويق للسياحة بعد تأمين التسهيلات اللازمة للسائح الروسي

أكد والي البحر الأحمر في السودان، علي أحمد حامد، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من الإيجابيات الجديدة في بلادنا شجعتنا على تسويق المنتج السياحي السوداني في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال حامد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حكومة السودان أصدرت قرارات هامة ووجهت إلى كل سفارتها في الخارج لمنح التأشيرة بغرض السياحة مباشرة بأقل من ساعة،… والبنية التحتية للفنادق التي لدينا سعتها معقولة من حيث الفنادق والمنتجعات وفي البحر الأحمر تم افتتاح فندقين جديدين، وبنية الاتصالات جيدة جدا من الهاتف والإنترنت وكل ما يحتاجه السائح من سكن وتواصل مع العالم والوصول إلى السودان والحركة داخل السودان أصبحت ميسرة وكلها إيجابيات جديدة شجعتنا على تسويق المنتج السوداني".

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وأضاف والي البحر الأحمر، أن هدف هذه الزيارة إلى موسكو هو" لحضور معرض السياحة "ميت توربيزنس" بقصد الدخول إلى السوق الروسي للسياحة والتواصل مع مشغلي السياحة الروسية ".

وأكد والي ولاية البحر الأحمر في السودان، أنه" تم التواصل مع الشركات المهتمة بسباحة الغطس في البحر الأحمر لأنه يعتبر الرياضة الأولى لدينا بالإضافة إلى تسويق للسودان من صحارى وجبال والنيل وثقافته أيضا".

وشدد والي البحر الأحمر، على أن "أهم الشركات التي تواصلنا معها وبدأنا في التفاوض معها لغرض توقيع الاتفاقيات، هي شركات الترويج السياحي، ونريد أن يعرف المواطن الروسي المنتج السوداني،… وهذا هو جوهر مشاركتنا".

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وخلص والي ولاية البحر الأحمر في السودان، إلى أن "روسيا مستثمرة معنا في مجالات كثيرة من التعدين ونشاطات اقتصادية أخرى، وروسيا دخلت معنا في الاستثمار السياحي ونتوقع إقامة منتجع روسي كبير جدا على ساحل البحر الأحمر تقيمه إحدى الشركات الروسية نأمل أن يبدأ العمل الموسم القادم عند بدء موسم السياحة في تشرين الثاني/ نوفمبر ".

هذا ويصنف السودان عالميا ضمن 7 دول تتمتع بمقومات سياحية لتنوعه في الثقافة والآثار، ونهر النيل الذي يشكل رافداً مهماً في جذب السياح إلى جانب سياحة الغطس في البحر الأحمر، ويشكل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات، المعول عليها للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي في السودان.