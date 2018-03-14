شاهد... جغرافيا الغوطة الشرقية التي اخترقها الجيش السوري

استطاع الجيش السوري بعد عملياته العسكرية المكثفة من قسم الغوطة الشرقية إلى شطرين جنوبي وشمالي وفرض حصاره على مسلحي دوما بشكل كامل بعد السيطرة على بلدة مديرا والتقاء القوات المتقدمة من "مسرابا" مع القوات الموجودة في إدارة المركبات في حرستا.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI بالفيديو... الجيش السوري ينصب كمينا محكما لمحاولة دعم مسلحي الغوطة بالأسلحة

أكدت مصادر ميدانية لمراسل "سبوتنيك" ، أن الجيش السوري فرض حصارا كاملا من أربع جهات على مسلحي "فيلق الرحمن" المتحصنين في حرستا مما جعلهم أمام خيارين لا ثالث لهما، أما الموت أو تسليم أنفسهم، حيث باتت التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية محاصرة في مناطق منفصلة الأولى مدينة دوما وبلدة الريحان والثانية حرستا والمنطقة الثالثة تضم عربين وبلدات زملكا وسقبا وحمورية وحزة وعين ترما وجسرين وكفر بطنا وجوبر.

وتحدثت مصادر أهلية بأن هناك مفاوضات جديدة تدور لعزل مناطق سقبا وحمورية وكفر بطنا عن العمليات العسكرية بعد أن خرجت مظاهرات حاشدة لأهالي كفر بطنا وسقبا وحمورية رفعوا فيها الإعلام وطالبو بمغادرة المسلحين ودخول الجيش السوري إلى بلداتهم، كما تستمر الدعوات بين المدنيين للخروج بمظاهرات في أكثر من منطقة تطالب بدخول الجيش السوري إلى مناطقهم.

وتحدث بعض الهاربين ممن استطاعوا الخروج، بأن ما يسمى أصحاب "الخوذ البيضاء" يقومون بتجهيز مسرحيات تتعلق بالسلاح الكيميائي وعن منعهم من الاقتراب ومشاهدة ما يجري.