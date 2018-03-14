مجموعة ليوناردو تفوز بجزء من صفقة طائرات هليكوبتر لقطر

أعلنت مجموعة "ليوناردو" الإيطالية للطيران والدفاع، اليوم الأربعاء، 14 مارس/ آذار، عن فوزها بجزء من صفقة طائرات هليكوبتر سيتم بيعها إلى قطر.

© RIA Novosti. Denisov Anton قطر توقع على عرض لشراء طائرات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار

وقالت المجموعة في بيان لها، إنها ستؤدي دورا رئيسيا في اتفاق بيع طائرات هليكوبتر بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.71 مليار دولار) وقعته وزارة الدفاع القطرية في مسعى لتحديث أسطولها الحربي ، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت "ليوناردو" في بيان إنه بموجب الاتفاق، سيورد الكونسورتيوم 28 طائرة هليكوبتر حربية متوسطة الحجم من طراز "إن.إتش 90" ثنائية المحرك في نسختين مختلفتين الأولى للمهام البرية والبحرية والثانية لخدمات الدعم والصيانة والتدريب.

وقالت أيضا إنه قد يتم إضافة 12 طائرة إلى الاتفاق وإن التسليم سيبدأ قبل يونيو/ حزيران 2022 وسيستمر حتى عام 2025.

وقال بروفومو "يمثل الإعلان الصادر اليوم نتيجة استثنائية في أحد القطاعات الرئيسية للشركة". وأضاف "نحن ملتزمون بقوة بتعزيز مركزنا السوقي، بما يتماشى مع الخطة الصناعية للفترة 2018-2022".

ويعتبر هذا العقد هو أكبر اتفاق توقعه "ليوناردو"، التي تسيطر عليها الدولة منذ تولى أليساندرو بروفومو الرئيس التنفيذي للشركة منصبه في مايو/ أيار من العام الماضي، وشرع في تنفيذ خطط توسع طموحة.

ويأتي الاتفاق كخطوة مهمة لدعم نشاط تصنيع الطائرات الهليكوبتر التابع لليوناردو، والذي أثر سلبا على نتائج أعمال المجموعة، مما أجبرها على خفض توقعات الإيرادات والأرباح لعام 2017 في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووقع عقد قطر مع كونسورتيوم إن.إتش.آي، الذي يتضمن قطاعي الطائرات الهليكوبتر لدى إيرباص وليوناردو وفوكر الهولندية لصناعة الطائرات، الذين يملكون حصصا قدرها 62.5 بالمئة و32 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب من الكونسورتيوم.