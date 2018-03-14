السعودية تعلن وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود >https://t.co/OHgmTrNQbt pic.twitter.com/6p76c4YnAn— أخبار السعودية (@Bhzom) March 14, 2018
وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، —نجل شقيق أمير منطقة #نجران-، وسيصلى عليه يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر في #المسجد_الحرام بمكة المكرمة. pic.twitter.com/viZAVzS2H9— نجران اليوم (@NajranToday) March 14, 2018
ومنذ يومين أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، يوم 12 مارس/ آذار.
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