السعودية تعلن وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، —نجل شقيق أمير منطقة #نجران-، وسيصلى عليه يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر في #المسجد_الحرام بمكة المكرمة. pic.twitter.com/viZAVzS2H9