الداخلية العراقية تعلن إحباط هجوم انتحاري شمالي بغداد

بغداد — سبوتنيك. ونقل مركز الإعلام الأمني عن الربيعي قوله في بيان، إن "جهدا استخباريا مكن القوات الأمنية من قتل انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين في منطقة الطارمية".

© REUTERS/ HANDOUT اجتماع أمني رفيع واتفاق بين العراق وقطر في الدوحة

وأضاف الربيعي أن الانتحاريين كانا "بنيتهما تنفيذ عملية إرهابية تستهدف المواطنين الأبرياء".

وتشهد العاصمة العراقية تفجيرات وهجمات مسلحة شبه يومية تستهدف المدنيين وأفراد الأمن منذ سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء من الأراضي العراقية في 2014.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إنها سجلت مقتل 69 مدنيا، وإصابة 142 آخرين خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مشيرة إلى أن بغداد كانت هي الأكثر تضرر، حيث سجلت مقتل 24 مدنيا، وجرح 98 آخرين.

وأعلن العراق، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، انتهاء سيطرة "داعش" على الأراضي العراقية باستعادة آخر معاقله في مدينة راوة غرب محافظة الأنبار.