مركز المصالحة الروسي: أكثر من 4 آلاف مدني خرجوا اليوم من الغوطة الشرقية

أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن أكثر من 4 آلاف مدني تم إجلاؤهم، اليوم الخميس، من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني.

© REUTERS/ SANA الجيش السوري يقترب من السيطرة على مدينة حمورية في الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية — سبوتنيك . وقال الناطق: "بما يتوافق مع الاتفاقات بمساعدة مركز المصالحة يجري إجلاء المدنيين من بلدات حمورية وسقبا وحزة عبر الممر الإنساني الذي فتح يوم 15 مارس. واليوم من منطقة حمورية تم إخراج أكثر من 4 آلاف شخص. إجلاء الناس مستمر، ومن المتوقع إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف إنسان مع نهاية اليوم".

وأضاف أن "السكان وصلهم 137 طنا من المواد الغذائية وطعام الأطفال والمواد الطبية والأدوية".

وكان فرع الصليب الأحمر الدولي في دمشق أعلن، اليوم الخميس، عن وصول القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى الممر الإنساني في مخيم الوافدين، متجهة نحو دوما في الغوطة الشرقية.

وقال موظف الصليب الأحمر لوكالة "سبوتنيك": "نحن في طريقنا إلى دوما… 25 شاحنة تحمل 5220 سلة غذائية ودقيق لـ26100 شخص".

وبدأت الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي. ويواصل مركز المصالحة الروسي المفاوضات مع زعماء التشكيلات المسلحة حول إخراج المدنيين، وأيضاً المسلحين مع عائلاتهم.