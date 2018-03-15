وظائف نسائية جديدة للمرأة السعودية في الدفاع المدني

أعلن مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة، اللواء عبدالرحمن الحسيني، عن بدء اجتماع لوزارة الخدمة المدنية، وذلك لاعتماد وظائف نسائية تحت مسمى "مسؤولة سلامة" في الدفاع المدني.

© Photo/ youtube/Nissan Saudi Arabia بالفيديو... تعلم النساء السعوديات القيادة ومواقف طريفة أثناء ذلك

وقال الحسيني خلال مؤتمر صحفي: "تم اعتماد برامج مع التعليم الفني لممارسة كل أعمال رجال الدفاع المدني ورجال السلامة في المنشآت الحكومية والخاصة للجنسين"، وفق صحيفة " صدى " الإلكترونية.

من جانبه، قال مساعد المدير العام للدفاع المدني للعمليات العميد الدكتور حمود الفرج، إن المديرية تسعى لاستقطاب مليون متطوع في العام 2030، وسيصدر قريباً نظام تطوعي تشارك فيه المديرية خلال الأشهر المقبلة.