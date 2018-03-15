قطر تعلن التبرع بـ50 مليون دولار لـ"الأونروا"

أعلنت قطر، اليوم الخميس، 15 مارس/ آذار، عن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العاملة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء.

وأعلنت قطر عن قيمة تبرعها، خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الاستثنائي، الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي عقد اليوم في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) في روما، بحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية، أن الاجتماع بحث الأزمة التي تعيشها "الأونروا" منذ سنوات، وكيفية معالجتها، لأهميتها في مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت في يناير 2018، 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها تساهم سنويا بأكثر من 300 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.