بالفيديو... من رفعوا العلم السوري في مظاهرات الغوطة يتحررون من ظلام الإرهاب

تحدث مراسل "الإخبارية" السورية مع مجموعة من الأشخاص من سكان الغوطة الشرقية الذين خرجوا اليوم من معبر حمورية الذي أقامه الجيش السوري، وتحدثوا للمراسل كيف قاموا برفع العلم السوري أثناء مظاهرات الأهالي التي تؤيد الجيش العربي السوري.

أعلن المتحدث باسم المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، فلاديمير زولوتوخين، أن نحو 11 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية اليوم الخميس، وأن تدفق البشر لا يتوقف.

وقال زولوتوخين للصحفيين: "حتى اللحظة الراهنة، خرج نحو 11 ألف شخص من الغوطة الشرقية، وما زال الناس يتوافدون. وتعمل القوات السورية الحكومية بالتعاون مع مركز مصالحة أطراف النزاع على وضعهم في نقاط الإيواء المؤقتة".

وكان اللواء زولوتوخين، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن نحو 800 شخص يغادرون المنطقة كل ساعة.