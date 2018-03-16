الدفاع الروسية تنقل بثا مباشرا من الممرات الإنسانية في الغوطة الشرقية وحلب

سبوتنيك - فقد جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نظم مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بثا مباشرا بكاميرات المراقبة عبر الإنترنت من معابر الممرات الإنسانية المخصصة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية وحلب".

ومن الجدير بالذكر أن البث المباشر يجري عن طريق كاميرات المراقبة المثبتة في معابر مخيم الوافدين في الجزء الشمالي من الغوطة الشرقية والحمورية في الجزء الجنوبي من الغوطة، بالإضافة إلى الكاميرات المثبتة على الطائرات المسيرة في معبر الحمورية وفي منطقة الممر الإنسانية "تل سلطان — أبو الضهور في حلب.