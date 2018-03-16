حصيلة ضحايا الطائرة الأمريكية المتحطمة في غرب العراق

أعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 16 مارس/ آذار، مقتل سبعة من القوات الأمريكية، إثر سقوط مروحية تابعة لهم في القضاء، غربي البلاد.

وأوضح جديان، في تصريح خاص لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، أن نوع الطائرة التي سقطت في قضاء القائم غربي الأنبار، أقصى غرب العراق، هي شينوك، كانت تقل جنودا أمريكان في إجازة من القضاء إلى قاعدة عين الأسد الجوية في الواقعة في ناحية البغدادي غربي المحافظة أيضا.

وأكد جديان أن المروحية تابعة للقوات الأمريكية — التحالف الدولي — وطلعت إلى الجو مع طائرة أخرى، لكنها سقطت إثر خلل فني، نافيا تعرضها لهجوم صاروخي.

وأعلن مركز الإعلام الأمني، في الثالثة من فجر اليوم، سقوط طائرة تعود للتحالف الدولي التي كانت تقدم إسنادا للقوات الأمنية، في منطقة القائم.

وأفاد المركز في بيان تلقته مراسلتنا، أن سقوط الطائرة أسفر عن مقتل عدد من طاقمها، منوها إلى أن الفرقة الثامنة من الجيش العراقي قامت بإلاخلاء.

ونوه مركز الإعلام الأمني إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوط الطائرة، جاء نتيجة خلل فني وما زال التحقيق جاريا.