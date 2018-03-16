الجيش السوري يعلن سيطرته على 70 في المئة من الغوطة الشرقية

أعلنت قيادة الجيش السوري، اليوم الجمعة، أن القوات الحكومية السورية، بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة، سيطرت على ما يقارب 70 في المئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin خبير عسكري يشرح كيف انتهت معركة الغوطة الشرقية لصالح الجيش السوري

دمشق — سبوتنيك . وجاء في بيان صدر عن القيادة العامة للجيش السوري: "أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع (حزرما — النشابية —الصالحية — تل فرزات — حوش خرابو — بيت نايم — المحمدية — حوش القبيات — أفتريس — حوش البارودة — حوش الأشعري — أرض الباشا- حوش الظواهرة- الشيفونية — أرض العب — الريحان — حوش مباركة — أرض الأبرشية — أرض الزاوية — أرض الصفصافة — بيت سوى — مديرا — حمورية — مسرابا — أرض التعلة بين حرستا ودوما من الغوطة الشرقية بريف دمشق) أي ما نسبته 70% من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية بعد عمليات عسكرية اتسمت بالسرعة والحسم والتنسيق العالي بين مختلف أنواع وصنوف القوات وكبدت المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالعديد والعتاد".

كما أشار البيان إلى أن قوات الجيش السوري أمنت "فتح ممرين آمنين لخروج الآلاف من المدنيين الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية لممارسة أعمالها الإجرامية بحقهم وبحق المواطنين الآمنين في أحياء مدينة دمشق وقامت الجهات المعنية بتأمين كل المتطلبات لهم من رعاية صحية ومراكز إقامة آمنة".

ولفت إلى أن القوات الحكومية تواصل تأمين هذه الممرات من استهداف المسلحين.

وقال: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو أبناء شعبنا الأبي للخروج من تحت نير التنظيمات الإرهابية عبر المعابر الآمنة، وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية".