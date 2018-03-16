الدفاع الروسية: أكثر من 16 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة

وفي سياق متصل، قال كوناشينكوف، إن "تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا نقلا عن "ناشطين" مجهولين من بلدة كفر بطنا حول ضربات لسلاح الجو الروسي في الغوطة الشرقية تزوير جديد، سلاح الجو الروسية لا ينفذ أي عمليات قتالية في الغوطة الشرقية".
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.
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