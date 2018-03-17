حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات قرب الحدود العراقية

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني (PKK) أعلن في وقت سابق اليوم السبت في بيان له عن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات مسلحة مع الجيش التركي شمالي أربيل.
وأتهم شيخ موس تركيا بمحاولة السيطرة على المنطقة بأكملها في سوريا والعراق.
وحول العملية العسكرية المرتقبة التي تحدث عنها المسؤولون الأتراك شمالي العراق والتي قالوا بأنها ستتم بالتعاون مع الحكومة العراقية قال "لا علم لنا بوجود اتفاق بين بغداد وأنقرة بهذا الخصوص ولكن أتصور بأن العراق يعلم بمآرب تركيا في المنطقة وبأنها تعمل وفق مصالحها"، مؤكدا على "استعداد مسلحي حزب العمال لصد أي هجوم تقوم به القوات التركية في أي زمان ومكان".
وينفذ الجيش التركي عمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يعتبرهم إرهابيين في شمالي العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضي العراقية.
وبحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في وقت سابق فإن تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطهير المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية من الإرهابيين.
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