حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات قرب الحدود العراقية

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم السبت، مقتل 18 جنديا تركيا في اشتباكات وقعت في مناطق حدودية مع العراق قبل يومين.

بغداد — سبوتنيك . وقال عضو لجنة العلاقات بحزب العمال كاوه شيخ موس في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حزب العمال نفذ العملية منذ يومين في منطقة جلي الحدودية أثناء محاولة القوات التركية التقدم صوب مسلحي حزب العمال الكردستاني "، مشيرا إلى أن "اشتباكات مستمرة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال لإيقاف محاولات القوات التركية تجاوز الحدود".

وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني (PKK) أعلن في وقت سابق اليوم السبت في بيان له عن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات مسلحة مع الجيش التركي شمالي أربيل.

وأتهم شيخ موس تركيا بمحاولة السيطرة على المنطقة بأكملها في سوريا والعراق.

وحول العملية العسكرية المرتقبة التي تحدث عنها المسؤولون الأتراك شمالي العراق والتي قالوا بأنها ستتم بالتعاون مع الحكومة العراقية قال "لا علم لنا بوجود اتفاق بين بغداد وأنقرة بهذا الخصوص ولكن أتصور بأن العراق يعلم بمآرب تركيا في المنطقة وبأنها تعمل وفق مصالحها"، مؤكدا على "استعداد مسلحي حزب العمال لصد أي هجوم تقوم به القوات التركية في أي زمان ومكان".

وينفذ الجيش التركي عمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يعتبرهم إرهابيين في شمالي العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضي العراقية.

وبحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في وقت سابق فإن تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطهير المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية من الإرهابيين.