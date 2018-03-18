وزير خارجية عمان من طهران: ما يحدث في اليمن نتيجة غياب التفاهم

قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن ما يحدث في اليمن جاء نتيجة عدم وجود تفاهم في المنطقة.

© AFP 2018/ THOMAS HARTWELL مسقط: نعتبر إيران شريكة ونرحب بجهودها لإحلال الاستقرار في المنطقة

طهران- سبوتنيك ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بن علوي قوله، خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد 18 مارس/ آذار، إن "ما يحدث في اليمن نتيجة عدم وجود تفاهم في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "يجب أن نسعى لإيقاف قتل الناس هناك وإدخال المساعدات الإنسانية".

من جهته، قال روحاني إن "الأوضاع في اليمن مقلقة"، معربا عن أمله في إنهاء الأزمة.

وأضاف "أتمنى من خلال التعاون بين طهران ومسقط أن ننهي المأساة هناك وأن نساعد الشعب اليمني".

وتابع الرئيس الإيراني "هناك علاقات وطيدة مع عمان ونتمنى توسيع التعاون أكثر بين الدولتين وفتح خط تجاري وثقافي بين طهران ومسقط".