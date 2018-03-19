تسجيل
10:48 19 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    محمد بن سلمان أثناء تخريج دفعة جديدة من كلية الملك فيصل الجوية

    للمرة الأولى ابن سلمان يجيب على حقيقة اليخت والقصر في فرنسا

    © REUTERS/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشترياته ثمينة القيمة جزءاً من حياته الشخصية الغنية التي يعيشها باعتباره ابن عائلة ملكية وليس مناضلاً أو من أبناء الطبقة الكادحة.

    محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى لندن
    © AP Photo/ Alastair Grant
    ولي العهد السعودي يتحدث عن "الغزو" الذي استهدف المملكة
    ورد الأمير على سؤال المذيعة نورا أودونيل في لقاء بثته قناة "سي بي إس" الأمريكية ضمن برنامج "60 دقيقة"، اليوم الاثنين، 19 مارس/آذار، حول ثروته وشرائه يختاً وقصرا في فرنسا، قائلا: "هذه حياتي الخاصة أحاول أن احتفط بها لنفسي"، مضيفا: "أما عن إنفاقي فأنا شخص غني ولست فقيراً كما أنني لست غاندي أو مانديلا، أنا عضو في العائلة المالكة الموجودة منذ مئات السنيين قبل إنشاء المملكة العربية السعودية ونملك الكثير من الأراضي".

    وتابع الشاب ابن الـ32 عاما حديثه: "وحياتي الخاصة هي نفسها كما كانت من عشر أو عشرين سنة ماضية ولكن ما أقوم هو إنفاق 51% على الصدقات و49٪ على نفسي".

    ويأتي هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية لبعض الصحف الغربية أثارت ضجة كبيرة وتطرقت إلى ممتلكات ولي العهد السعودي.

    ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن محمد بن سلمان اشترى قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار عام 2015، إذ كان حينها أغلى منزل في العالم، وكان قبلها قد اشترى يختاً بقيمة نصف مليار دولار، ولوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، وكلاهما الأغلى في العالم، وذلك وفقاً للصحيفة الأمريكية.

    ويزور محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الثلاثاء، يعقد خلالها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعقد أيضا لقاءات مع مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى ومن بينها غوغل وفيسبوك، ويبحث مع مستثمرين رؤيته الإصلاحية "2030".

    وخلال حواره أيضاً، لفت ولي العهد السعودي إلى أنه تعلم الإنجليزية من مشاهدة الأفلام أثناء طفولته، وأن 70 في المئة من المواطنيين الذين يقل عمرهم عن 35 عاما كانوا يفعلون مثله. وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو أن يؤمن الناس بما يقوم به، مضيفاً أنه "في المملكة جيل شاب وفر له ما يلزم من صحة وتعليم".

    انظر أيضا:

    ابن سلمان يكشف "مخطط" يجمع بين إيران وبن لادن وحرب اليمن
    محمد بن سلمان يكشف عن المبلغ الذي دفعه محتجزي الريتز للمملكة
    الكشف عن كواليس لقاء محمد بن سلمان مع قناة "CBS"... هذا أبرز ما قاله
    صور جديدة لمحمد بن نايف بعد مزاعم الخلاف مع ابن سلمان
    رد سعودي على مزاعم احتجاز والدة محمد بن سلمان
    أول تعليق من البحرين على تصريحات محمد بن سلمان حول إيران
    قيادي بالحراك الجنوبي: هذا ما ينتظر الجنوبيين بعد زيارة بن سلمان إلى بريطانيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, محمد بن سلمان يسافر إلى أمريكا, محمد بن سلمان يشتري أغلى يخت, محمد بن سلمان يشتري لوحة المسيح, حوار الأمير محمد بن سلمان, الأسرة الحاكمة في السعودية, أزمة السعودية, قناة CBS, الديوان الملكي السعودي, محمد بن سلمان, أبو ظبي, فرنسا, الرياض, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضات أزياء في إطار أسبوع الموضة لمرسيدس بينز في قاعة العرض مانيج بموسكو
    من سيلفي رهيب في السعودية إلى ربيع الانتخابات في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    خارطة الغوطة الشرقية في دمشق
    توازن القوى على خارطة الغوطة الشرقية في ريف دمشق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك