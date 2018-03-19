للمرة الأولى ابن سلمان يجيب على حقيقة اليخت والقصر في فرنسا

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشترياته ثمينة القيمة جزءاً من حياته الشخصية الغنية التي يعيشها باعتباره ابن عائلة ملكية وليس مناضلاً أو من أبناء الطبقة الكادحة.

© AP Photo/ Alastair Grant ولي العهد السعودي يتحدث عن "الغزو" الذي استهدف المملكة

ورد الأمير على سؤال المذيعة نورا أودونيل في لقاء بثته قناة "سي بي إس" الأمريكية ضمن برنامج "60 دقيقة"، اليوم الاثنين، 19 مارس/آذار، حول ثروته وشرائه يختاً وقصرا في فرنسا، قائلا: "هذه حياتي الخاصة أحاول أن احتفط بها لنفسي"، مضيفا: "أما عن إنفاقي فأنا شخص غني ولست فقيراً كما أنني لست غاندي أو مانديلا، أنا عضو في العائلة المالكة الموجودة منذ مئات السنيين قبل إنشاء المملكة العربية السعودية ونملك الكثير من الأراضي".

وتابع الشاب ابن الـ32 عاما حديثه: "وحياتي الخاصة هي نفسها كما كانت من عشر أو عشرين سنة ماضية ولكن ما أقوم هو إنفاق 51% على الصدقات و49٪ على نفسي".

ويأتي هذا التصريح تعليقا على تقارير إعلامية لبعض الصحف الغربية أثارت ضجة كبيرة وتطرقت إلى ممتلكات ولي العهد السعودي.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن محمد بن سلمان اشترى قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار عام 2015، إذ كان حينها أغلى منزل في العالم، وكان قبلها قد اشترى يختاً بقيمة نصف مليار دولار، ولوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار، وكلاهما الأغلى في العالم، وذلك وفقاً للصحيفة الأمريكية.

ويزور محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الثلاثاء، يعقد خلالها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعقد أيضا لقاءات مع مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى ومن بينها غوغل وفيسبوك، ويبحث مع مستثمرين رؤيته الإصلاحية "2030".

وخلال حواره أيضاً، لفت ولي العهد السعودي إلى أنه تعلم الإنجليزية من مشاهدة الأفلام أثناء طفولته، وأن 70 في المئة من المواطنيين الذين يقل عمرهم عن 35 عاما كانوا يفعلون مثله. وأوضح أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو أن يؤمن الناس بما يقوم به، مضيفاً أنه "في المملكة جيل شاب وفر له ما يلزم من صحة وتعليم".