محمد بن سلمان: شئ واحد فقط يستطيع إيقافي (فيديو)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه لا يعلم إذا كان سيحكم المملكة لمدة 50 عاما قادمة أم لا.

© AP Photo/ Hassan Ammar محمد بن سلمان يتحدث عن حياته الشخصية ويكشف كيف تعلم الإنجليزية

وردا على سؤال خلال حواره مع قناة " سي بي إس " الأمريكية، الذي نشرته كاملا، صباح اليوم الاثنين 19 مارس/ آذار، حول إمكانية أن يحكم السعودية لمدة 50 عاماً أو أكثر، لأنه لا يزال في الـ 32 من عمره وهو الآن ولياً للعهد.

أجاب الأمير محمد بن سلمان، بأن الله وحده الذي يتحكم بالأعمار، فهو وحده العليم بما إذا كان الانسان سيعيش لمدة 50 عاماً أم لا.

وتابع قائلاً: "ولكن إذا سارت الأمور بطرقها العادية، فهذا أمر متوقع".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك شيء يستطيع إيقاف مسيرته في المملكة، قال: "فقط الموت".