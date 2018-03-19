محمد بن سلمان: شئ واحد فقط يستطيع إيقافي (فيديو)

أجاب الأمير محمد بن سلمان، بأن الله وحده الذي يتحكم بالأعمار، فهو وحده العليم بما إذا كان الانسان سيعيش لمدة 50 عاماً أم لا.
وتابع قائلاً: "ولكن إذا سارت الأمور بطرقها العادية، فهذا أمر متوقع".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك شيء يستطيع إيقاف مسيرته في المملكة، قال: "فقط الموت".
Mohammed bin Salman is trying to keep pace with a population that’s as familiar with American celebrity culture as they are with the tales of the Prophet Muhammad. The Saudis are in the midst of their own cultural revolution. #60Minutes pic.twitter.com/7GFKK6aFHU— 60 Minutes (@60Minutes) March 19, 2018
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