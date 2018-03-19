العاهل الأردني والملكة رانيا يزوران هولندا

يجتمع الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا مع الملك ويليام ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما، اليوم الثلاثاء 19 مارس / آذار، ضمن زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

© Sputnik. Sergey Guneev الملك عبد الله الثاني يوجه تحذيرا إلى إسرائيل

أمستردام — سبوتنيك . وبحسب الخارجية الهولندية، تؤكد هذه الزيارة الرسمية للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا على العلاقات الممتازة بين البلدين، وستوفر فرصة جيدة لتوسيع وتكثيف التعاون الاقتصادي بينهما.

وقال الموقع الرسمي للعائلة المالكة الهولندية: "نحن كحومة هولندا نؤكد استمرار دعمنا لأمن واستقرار الأردن والمنطقة، وبناء عليه سيتم توقيع اتفاقية كجزء من التعاون المستمر والمشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان: "سيتم أيضا، خلال زيارة العاهل الأردني وقرينته، التطرق بشكل واسع إلى أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن بما يخص جميع المجالات من تعليم وتوظيف وغيرها".

وتدعم هولندا الأردن في عدة مجالات منها تبرعاتها إلى منظمة "أونروا" لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على أراضي الأردن، وخلال الأعوام الماضية قدمت هولندا ما يقارب 100-150 مليون يورو لدعم برامج الأمم المتحدة في الأردن بالإضافة إلى وجود علاقات اقتصادية بين البلدين في مختلف مجالات التبادل التجاري.



