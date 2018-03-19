تسجيل
22:02 19 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016

    النفط ينتج بصورة طبيعية شرقي ليبيا... وآمال على مشاورات القاهرة

    © REUTERS/ Ismail Zitouny
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد آمر حرس المنشآت النفطية شرقي ليبيا العميد مفتاح المقريف، أن توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يوفر الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، آملا في أن تكلل المشاورات التي تشهدها العاصمة المصرية القاهرة بتحقيق هذه الغاية بالنجاح.

    ليبيا... الحدود المشرعة أمام الجميع !
    بنغازي — سبوتنيك. وقال المقريف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "المشاورات الأخيرة التي تدور في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة هي عملية لتوحيد المؤسسات في ليبيا بشكل عام والمؤسسة العسكرية بشكل خاص وسوف يوفر الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي".

    وأضاف أن "الوضع الأمني داخل الحقول النفطية ومنطقة الهلال النفطي خاصة يشهد حالة من الاستقرار الأمني ولا توجد أية خروقات أمنية، وعملية إنتاج خام النفط تسير بصورة طبيعية داخل الحقول والموانئ النفطية".

    وأشار آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية إلى أن "الوضع الأمني يشهد هدوءا تاما منذ قيام عملية "البرق الخاطف" التي قام بها الجيش الليبي سنة 2016، التي استهدفت تحرير منطقة الهلال النفطي من الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليه"، لافتاً إلى أن "الحقول النفطية تعمل تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية ووحدات الجيش الليبي".

    وتابع موضحاً أن هناك عناصر كانت تتبع المجموعات الخارجة عن القانون تسيطر على الحقول النفطية، والآن جهاز حرس المنشآت النفطية يقبل انضمام أي فرد لم يقم بأي عمل إجرامي أو من بين المطلوبين لدى الجهات الأمنية".

    يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت عن انطلاق عملية "البرق الخاطف" عام 2016 والتي استهدفت تحرير الموانئ النفطية من بعض الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها، وأعادت الحقول النفطية إلى سيطرة قوات الجيش الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط".

    وأضاف المقريف أن "مهمة حرس المنشآت النفطية تقتصر على الدوريات خارج الحقول النفطية وعلى طول آبار توصيل النفط وعملنا لا يتداخل بأية صورة مع إدارة الشركات داخل الحقول النفطية"، لافتاً أن "هناك عمال أمن وسلامة داخل الحقول النفطية مهمتهم تتداخل مع سير العمليات النفطية واستخراج ومراقبة عملية استخراج النفطة للتدخل في أي حادث قد يحدث".

    وتابع أن "حقل الظهر في الجنوب الشرقي وحقل حوض زلة لا تزال عملية استخراج النفط في كليهما معطلة حتى الآن، وذلك بسبب الهجمات التي قامت بها الجماعات الإرهابية في أواخر سنة 2015"، مؤكدًا أن "باقي الحقول النفطية تسير فيها عملية استخراج ونقل النفط بصورة طبيعية".

    وأكد أن "حدودنا تبدأ من مدينة طبرق حتى منطقة السدادة وهذه المنطقة تضم أكبر مصدر اقتصادي لليبيا"، مرجحاً أن تستمر العمليات التي تستهدف منطقة الهلال النفطي تأتي من أجل السيطرة على مصدر الدخل الوحيد لليبيا".

    وختم حديثه قائلاً إن "حرس المنشآت النفطية بالرغم من نقص الإمكانيات في الآليات والعتاد قادرين على توفير الأمن واستمرار الإشراف على سير عملية استخراج النفط بصورة سليمة".

    يشار إلى أن حرس المنشآت النفطية هو جهاز حيوي يعمل بأوامر القيادة العامة للجيش الليبي ويختص بحماية وتوفير الأمن للمنشآت النفطية في ليبيا.

    انظر أيضا:

    المتحدث باسم عائلة القذافي: ترشح "سيف الإسلام" لرئاسة ليبيا أمر مؤكد ومحسوم
    الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب "الوفاق" بتوضيح مصير المدعي العام
    محاولة لاغتيال عبد الرحمن السويحلي في ليبيا
    ليبيا... الحدود المشرعة أمام الجميع !
    العميد أحمد المسماري: بدأ التفكير بصوت عال لتقسيم ليبيا
    مسؤول عسكري سوداني: القبض على قيادي متمرد يجند الأطفال للقتال في ليبيا
    حفتر يمهل الأفارقة "المرتزقة" 9 أيام لمغادرة جنوب ليبيا
    ليبيا: معارك الجنوب... فرض للقانون أم حملة استعراضية
    الكلمات الدلالية:
    مشاورات القاهرة حول ليبيا, إنتاج النفط في الشرق الليبي, الجيش الليبي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في سباق الفروسية Gallops of Morocco في صحراء مرزوقة في جنوب الصحراء المغربية في 2 مارس/ آذار 2018
    بعض الجمال قاسي...تحدي صحراء مرزوقة
    أنجح انتخابات في تاريخ روسيا: شفافية عالية وإقبال قياسي
    العالم يضغط... روسيا تنتخب
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك