سفير دولة قطر يهنئ الرئيس الروسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية

أرسل سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، فهد بن محمد العطية، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية.

© REUTERS/ Francois Lenoir رئيس وزراء إسبانيا يهنئ بوتين على الفوز في الانتخابات الرئاسية

موسكو-. وجاء في نص برقية التهنئة: "إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، إنه ليسرني ويشرفني أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق التهاني وأحرها، بالثقة الكبيرة التي منحكم إياها الشعب الروسي الصديق".

وأضاف السفير: "كلي أمل — يا فخامة الرئيس — أن يعطي اللقاء المرتقب بين سمو أمير بلادي وبينكم، زخماً جديداً ودفعاً قوياً للعلاقات بين الشعبين — القطري والروسي، ويسهم في تكريس الاستقرار ومواصلة نماء وازدهار بلدينا الصديقين".

وأكدت السفارة في بيان لها: " إن سفارة دولة قطر لدى الاتحاد الروسي، تابعت باهتمام كبير سير العملية الانتخابية في روسيا الصديقة، وما تخلل هذه العملية من تنافس شديد بين المرشحين، وتلقت بسرور ظاهرٍ خبر الفوز الساحق الذي حققه الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف البيان: "إن البعثة الدبلوماسية القطرية ممثلة برئيسها؛ السفير فهد بن محمد العطية، تزف أصدق التهاني وأحرّها للرئيس فلاديمير بوتين، بهذا الفوز الجدير والمستحق، وللشعب الروسي الصديق بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري وفق أرفع المعايير العالمية، وباختياره متابعة السير خلف رئيس لم يدخر جهداً في سبيل رفعة وطنه وازدهاره".

وأشار البيان إلى أن "سفارة دولة قطر لدى الاتحاد الروسي تغتنم هذه المناسبة لتعبر للقيادة الروسية الحكيمة، وللشعب الروسي الصديق عن أملها ورغبتها في مواصلة تطوير العلاقات بين بلدينا، لما فيه من مصلحة حقيقية لشعبينا الصديقين".

أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم 18 آذار/ مارس، وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، أن نسبة الإقبال فيها بلغت أكثر من 67 بالمئة بعد فرز 99.83 بالمئة من البروتوكولات الانتخابية، وتصدر الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، الانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.68 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة المركزية للانتخابات، بعد فرز 99.74 بالمئة من البروتوكولات الانتخابية، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه. ويحتل المركز الثاني رجل الأعمال بافيل غرودينين [عن الحزب الشيوعي الروسي] بنسبة 11.78 بالمئة، والمرتبة الثالثة فلاديمير جيرينوفسكي [عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي] بنسبة 5.65 بالمئة، واحتلت المرتبة الرابعة المرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية) بنسبة 1.68 بالمئة وأصبح غريغوري يافلينسكي في المركز الرابع، حيث حصل على 1.05 بالمئة من الأصوات ، وسجل كل من بوريس تيتوف ومكسيم سورايكين وسيرغي بوبورين، أقل من 1 بالمئة من الأصوات.