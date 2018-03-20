بعد جدل واسع... حسم قرار تأخير "صلاة العشاء" في السعودية

رفض مجلس الشورى السعودي، في جلسة اليوم الثلاثاء، 20 مارس/آذار، الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء، وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام، مع إثارة جدل واسع بشأن ذلك الأمر.

وطالب المجلس، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، وتطوير رقابة الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

#الشورى يقرر عدم الموافقة على توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام، — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) ٢٠ مارس، ٢٠١٨

وتقدم أعضاء في مجلس الشورى السعودي بتوصية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بتأخير موعد صلاة العشاء.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن مشروع القرار الذي صوت عليه 26 عضوا في الشورى، يوصي بتأخير رفع أذان العشاء ليصبح بعد المغرب بساعتين في المدن الكبرى.

وبرر أعضاء في الشورى توصيتهم، بإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين، قضاء حاجاتهم، وأثار مشروع القرار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مع سخط شعبي كبير على مثل هذه المقترحات.