الحكومة الفلسطينية تطالب "حماس" بتسليم قطاع غزة لتولي مسؤولياتها كاملة

© REUTERS/ Ronen Zvulun فلسطين تقترح على روسيا تنظيم لقاء غير رسمي للفصائل الفلسطينية لدعم المصالحة

رام الله — سبوتنيك . وذكر بيان للحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء "يطالب مجلس الوزراء حركة حماس بتسليم قطاع غزة دفعة واحدة"، مؤكدا "استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتنا كافة كاستحقاق وطني، ومتطلب أساسي، لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، ولتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام، وفصل قطاع غزة عن الوطن".

وأدان البيان الهجوم الذي تعرض له رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج الثلاثاء الماضي في غزة، موضحا أن "مجلس الوزراء يدين بشدة محاولة الاغتيال الغاشمة في قطاع غزة".

وحمّل مجلس الوزراء حركة "حماس" المسؤولية كاملة عن "هذا الحادث الإجرامي المدان كحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة"، بحسب البيان، مستنكرا "إقدامها (حماس) على إغلاق شركة الوطنية واعتقال عدد من موظفي شركة "الوطنية و"جوال للاتصالات" في إجراء غير قانوني بحجة التحقيق".