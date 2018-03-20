ولي العهد يكشف عن خطة استثمار بين السعودية وأمريكا بـ200 مليار دولار

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار.

وأوضح محمد بن سلمان خلال اجتماعه بترامب، تنفيذ 50 بالمئة من الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة.

وقال ولي العهد إن أساس العلاقة بين السعودية وأمريكا قوي وعميق، كاشفا عن خطة استثمارات جديدة بين البلدين تبلغ 200 مليار دولار.

#محمد_بن_سلمان_يلتقي_ترامب | #ولي_العهد: نعمل على خطة لاستثمار 200 مليار دولار بين البلدين — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 20, 2018

ويزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ولن تقتصر زيارة ابن سلمان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل.