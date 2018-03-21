خروج 315 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الثالث بينهم 15 مقاتلا

وأضاف المتحدث "بالإضافة إلى ذلك، يقدم مركز المصالحة المساعدة للمدنيين العائدين من سقبا وكفر بطنا المحررتين في الغوطة الشرقية، وقد قام أخصائيو المركز بتسليم المساعدات الإنسانية لهذه المستوطنات وتنظيم الرعاية الطبية لهم".
إلى ذلك أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو، أنه منذ بداية الهدنة في الغوطة الشرقية خرج 414 80 شخصاً.
ويواصل المركز الروسي للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 ، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.
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