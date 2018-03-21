3 فتيات إماراتيات يطلبن من القضاء تحوليهن إلى ذكور

قامت 3 فتيات إماراتيات باللجوء إلى القضاء، وذلك بغية تحولهن إلى ذكور، بسبب خلل في التركيبة البيولوجية جعل أدمغتهن في اتجاه معاكس لتكوينهن العضوي.

© AFP 2018/ John Wessels بدون أي تدخل طبي...قرية تتحول فيها الإناث إلى ذكور

وأعلن المحامي الموكل من قبل الفتيات، أن موكلاته قد أجروا عملية تحويل كامل خارج البلاد، وغير مستعدات للرجوع إلى جنسهن السابق، وفق صحيفة " صدى " الإلكترونية.

وكما أشار المحامي أن الإطباء الذين أشرفوا على الفتيات شخصوا حالتهن بمعناتهن بمرض اضطراب الهوية الجنسية، والذي يسبب لدى الشخص قناعة تامة بأنه ينتمي إلى الجنس الآخر وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.

وأضاف أن القانون يبيح لهن بإجراء عملية تحويل الجنس، وذلك بسبب أن الفتيات يعانين من خلل في التركيبة البيولوجية جعل أدمغة موكلاته تعمل في اتجاه معاكس لتكوينهن العضوي.

وقال إن المحكمة رفضت الدعوة للمرة الثانية، وأن موكلاته سيستأنفن حكم المحكمة الاستئنافية، أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال المدة القانونية المحددة، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، موضحاً بأنه سيطالب من الهيئة القضائية، إحالة موكلاته إلى لجنة طبية أكثر تخصصاً وذات كفاءة، لتوقيع الكشف الطبي عليهن.