تسجيل
18:16 21 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    إيران

    سياسي سعودي: إيران أخطر من إسرائيل على أمن المملكة

    © Sputnik. Ronald Zak
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن (17)
    0 10

    قال مدير مركز الدراسات العربية الأوروبية في باريس، صالح الطيار، إن المملكة العربية السعودية تشتري أسلحة من كل مكان لتطوير منظومتها الدفاعية وليس تغييرها وهذا حق سيادي لكل دولة أن تشتري من أمريكا كميات الأسلحة التي تراها تخدم دفاعها الوطني في ظل المخاطر التي تهددها.

    الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo/ Nicolas Asfouri
    بن سلمان يكشف رد فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية
    وأضاف الطيار في حديثه لـ"سبوتنيك" عبر برنامج "البعد الآخر"، حول الملف الأبرز على طاولة المفاوضات بين ترامب وابن سلمان ألا وهو الملف الإيراني، "إن إيران أخطر على السعودية من إسرائيل، لأن إسرائيل حسب قوله كمواطن عربي سعودي، لم يأت منها أي ضرر، على عكس ما يسعى إليه التمدد الإيراني"، واصفا القدس بأنها عاصمة لكل الأديان، وليست حكرا على أحد.

    وعن الأزمة اليمنية ورفض الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون بوقف الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن، أشار الطيار إلى أن المصلحة الأمريكية والسعودية واحدة فيما يخص الحرب في اليمن.

    وعبر الطيار عن تفاؤله بالتوصل إلى حل للأزمة القطرية في منتصف الشهر القادم، وأن السعودية دعت قطر لحضور قمة جامعة الدول العربية مثلها مثل أية دولة عربية.

    من جانبه أشار مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية في واشنطن، دكتور منذر سليمان، أن منتصف أبريل/ نيسان المقبل، ربما يكون الموعد، الذي تعلن فيه الإدارة الأمريكية موقفها من الاتفاق النووي، في إطار توافقها مع الجانب السعودي، حول مخاطر التمدد الإيراني، حسب قوله.

    وصرح سليمان بأن هناك توجهات تشير إلى تشكيل ما يمكن تسميته منتدى أمني ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع على مستوى مستشاري الأمن القومي الأسبوع المقبل في واشنطن لمواجهة إيران.

    وقال سليمان إن ما شهده الكونغرس من تصويت حول وقف دعم الولايات المتحدة، للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، يشير إلى تململ أمريكي من هذا الدعم لفارق الأصوات المنخفض.

    واختتم سليمان حديثه حول صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية والتي أظهرت الرئيس الأمريكي — حسب وصفه — وكأنه تاجر أسلحة، بقوله أن كلا الطرفين الأمريكي والسعودي يحاولان إظهار أنه المستفيد من الآخر. 

    الموضوع:
    زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن (17)

    انظر أيضا:

    موغيريني: الاتحاد الأوروبي سيبذل ما بوسعه للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
    خالد بن سلمان: إيران تريد "حزب الله" آخر في اليمن
    الاتحاد الأوروبي يعلق على أنباء الوثيقة السرية التي تجهزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إيران
    المجلس الوزراي للأمن الوطني العراقي يصوت على مذكرة التعاون الاستخباراتي مع إيران
    مسقط: نعتبر إيران شريكة ونرحب بجهودها لإحلال الاستقرار في المنطقة
    سيناتور جمهوري يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران
    توتال تطلب إعفاء إذا فرضت أمريكا عقوبات جديدة على إيران
    الكلمات الدلالية:
    مفاوضات, الاتفاق النووي, أسلحة, صالح الطيار, السعودية, أخبار, إيران, العالم, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    غابة أوتزاريتا، في إقليم الباسك، إسبانيا. وهي غابة ضبابية تحتوي على فروع أشجار منمقة.
    أغرب الغابات الساحرة في العالم
    لكل عمل حساب... وللسيئ عقاب
    القذافي يعود لمعاقبة ساركوزي: لكل عمل حساب، وللسيء عقاب
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك