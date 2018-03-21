بالصورة... داخلية غزة تكشف عن هوية المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله

أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 21 مارس/آذار، عن تمكنها من التعرف على هوية المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

© REUTERS/ Kayhan Ozer فلسطين تدعو اليونان للاعتراف بها

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة:

تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيسي في القضية المدعو أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "عن صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض عليه"، وحذرت الداخلية المواطنين من التستر على المطلوب أبو خوصة أو مساعدته.

يذكر أن موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني كان قد تعرض لاستهداف بثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة قبل نحو أسبوع في وقت أصيب فيه 7 من أفراد الوفد المرافق وتعرضت المركبات لإضرار مادية وقد حمل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح حركة حماس المسؤولية عن ما جرى.