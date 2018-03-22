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    الكويت

    الكويت تؤكد ضرورة التعاون مع إيران... وطهران ترد

    © AFP 2018/ YASSER AL-ZAYYAT
    العالم العربي
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    أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أن التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضروري باعتبارها جارًا ذا حضارة عريقة.

    وزير خارجية الكويت
    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
    وزير خارجية الكويت يوجه رسالة إلى إيران عقب القمة الخليجية
    وقال الصباح، خلال مراسم افتتاح ملتقى فرص الاستثمار بالكويت بعنوان "الكويت للاستثمار"، إن "التعاون مطلوب مع إيران والعراق، فالكويت جاورت حضارتين إنسانيتين كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت فيهما، ومرت عليهما وعلى الكويت أقدم الحضارات وأشهرها"، مشدداً على ضرورة التعايش مع هاتين الحضارتين.. وقال إن لم تستطع التعايش مع جيرانك، فكيف ستعيش مع نفسك؟.

    من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إن بلاده تسعى إلى بناء علاقة طبيعية مع إيران، وتحرص على وجود علاقات بين طهران ودول الخليج.

    وقال الصباح، في كلمة له خلال الجلسة الختامية من ملتقى الكويت للاستثمار 2018، إن الكويت "سعت وستسعى إلى أن تكون علاقتها مع إيران علاقة طبيعية في ظل ركائز أساسية يلتزم بها الطرفان، مبنية على احترام القوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة والتهديد بها".

    وأضاف: "لا نحرص فقط على وجود علاقات كويتية إيرانية، بل نحرص على أن تكون هناك علاقات إيرانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما نسعى إلى أن تكون هناك بيئة ملائمة، وأجواء مواتية، للتواصل في كل المجالات"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

    بدورها، رحبت طهران بتصريحات وزير الدفاع الكويتي، ووصفتها بالإيجابية، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي: إن "المنطقة المتقدمة والقوية والآمنة لا تتحقق إلا عبر تعاون جميع الدول". وأضاف أن إيران تعتبر دائما العلاقة مع الجوار الأولوية الأولى لسياستها الخارجية من أجل التعاون بين جميع دول المنطقة.

    وأوضح قاسمي أنه في عالم اليوم لا تتحقق التنمية والتقدم الاقتصادي لدول المنطقة إلا من خلال الآليات الجماعية، وتسوية الخلافات عبر الحوار ومشاركة جميع دول المنطقة، وأن إيران كانت وما تزال مستعدة دائما من أجل المضي في هذا المسار.

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