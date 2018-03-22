(بالفيديو)... الجيش السوري يسيطر على منطقة وادي عين ترما في الغوطة الشرقية

تمكنت وحدات من الجيش السوري من استعادة السيطرة على منطقة وادي عين ترما في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد دحر التنظيمات الإرهابية منها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin التلفزيون السوري: المسلحون يحرقون مقراتهم في حرستا تمهيدا لخروجهم وعائلاتهم

وقالت " سانا ": سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من المزارع في محيط بلدة عين ترما خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من عموم الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتوازي مع الاستمرار في تأمين الأهالي داخل منازلهم وإيصال المساعدات المختلفة لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر في كفر بطنا وسقبا.

وذكر موفد "سانا" إلى الغوطة الشرقية إن وحدات الجيش العاملة على محور عين ترما في القطاع الجنوبي من الغوطة نفذت عمليات جديدة داخل المزارع سيطرت خلالها على نحو 70 بالمئة من المزارع المحيطة ببلدة عين ترما بعد دحر التنظيمات الإرهابية منها.

ولفت الموفد إلى أن وحدات الجيش تواصل تقدمها باتجاه أطراف بلدة عين ترما وتستخدم في معاركها مع التنظيمات الإرهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب والمناطق السكنية وطبيعة الأرض الزراعية حفاظا على حياة المدنيين وعلى ممتلكات ومزروعات الأهالي.

وأشارت "سانا" نقلا عن عدد من القادة الميدانيين في محور عين ترما إلى حالة الانهيار والفوضى في صفوف الإرهابيين بعد تدمير الجيش تحصيناتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في المزارع.

وذكرت "سانا" أن عمليات الجيش وتقدم قوات المشاة والاقتحام باتجاه بلدة عين ترما تزامنت مع رمايات دقيقة على أوكار التنظيمات الإرهابية في بلدات حزة وزملكا وعربين وتكبيدها خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.