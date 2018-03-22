قتيلان و4 جرحى في استهداف حي برزة الدمشقي بالقذائف

استهدفت التنظيمات الإرهابية، المنتشرة في الغوطة الشرقية، اليوم، عدة أحياء سكنية في مدينة دمشق بالقذائف.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بأن التنظيمات الإرهابية التكفيرية استهدفت قبل ظهر اليوم بعدد من القذائف منطقة برزة السكنية، ما تسبب بمقتل وجرح 6 مدنيين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ"سانا" أن 3 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون في الغوطة سقطت على المنازل في منطقة برزة على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.

وبين المصدر أن "الاعتداء الإرهابي بالقذائف أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل".

وبحسب "سانا"، تسببت الاعتداءات الإرهابية بالقذائف خلال اليومين الماضيين على الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين، حيث تسبب صاروخ أطلقه الإرهابيون على سوق شعبي في حي كشكول بمدينة جرمانا بريف دمشق، أول أمس، بمقتل 44 مدنيا وجرح 35 آخرين.