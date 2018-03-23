مسلحو "أحرار الشام" يخرجون من حرستا في الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 23 آذار/مارس، أن مفاوضات مركز المصالحة الروسي في سوريا أدت إلى الاتفاق على خروج مسلحي "أحرار الشام" من حرستا في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mohammad Maarouf الدفعة الأولى من الحافلات التي تنقل مسلحي الغوطة تغادر حرستا باتجاه إدلب

سبوتنيك - وجاء في بيان الوزارة: "أدت مفاوضات قيادة مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة مع قادة جماعة "أحرار الشام" إلى الاتفاق على خروج المسلحين من مدينة حرستا".

وأشارت وزارة الدفاع إلى خروج 1895 مسلحا وأفراد أسرهم عبر الممر الإنساني، يوم 22 آذار/مارس، وتم نقلهم بالحافلات إلى محافظة إدلب.

وأضاف الوزارة: "على طول الطريق، يتم ضمان سلامتهم من قبل الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر العربي السوري".

كما أعلنت وزارة الدفاع عن توقيع 15 اتفاقية مع بلدات وقرى في محافظتي درعا والقنيطرة حول الانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية.