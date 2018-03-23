مركز المصالحة: أكثر من 3 آلاف مدني يغادرون الغوطة الشرقية منذ بداية اليوم

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو أعلن، أمس الخميس، أنه ومنذ بداية الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، وبمساعدة مركز المصالحة الروسي في سوريا جرى خروج 94831 شخصا.
وقال يفتوشنكو، في مؤتمر صحفي، "منذ بداية "الأزمة الإنسانية" في الغوطة الشرقية، جرى إخراج 94831 شخصا، وذلك بمساعدة المركز الروسي للمصالحة الأطراف المتحاربة".
وأشار يفتشنكو إلى خروج 7128 شخصا من منطقة الغوطة الشرقية، يوم الخميس، عبر ممر الوافدين.
وشدد يفتوشينكو على أن "الوضع في الغوطة الشرقية يزداد استقرارا، حيث تجري عملية عودة المدنيين إلى البلدات التي تم تحريرها من قبضة المسلحين، ومن بين هؤلاء الأشخاص من خرجوا عبر الممرات الإنسانية منذ 3 أو 4 أيام".
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