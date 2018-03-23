مركز المصالحة: أكثر من 3 آلاف مدني يغادرون الغوطة الشرقية منذ بداية اليوم

أعلن ممثل مركز المصالحة الروسي، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن أكثر من 3 آلاف مدني خرجوا، اليوم الجمعة، من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI الدفاع الروسية: خروج نحو 94 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة

ريف دمشق — سبوتنيك . وقال ممثل المركز: "بمساعدة مركز المصالحة الروسي، تستمر عمليات خروج المدنيين عبر معبري "مخيم الوافدين" و"حرستا البصل" من مناطق الغوطة الشرقية، وقد خرج اليوم الجمعة، من دوما عبر الممر الإنساني إلى منطقة مخيم الوافدين نحو 3 آلاف شخص، كما تم إيصال مساعدات إنسانية الى بلدة سقبا المحررة".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو أعلن، أمس الخميس، أنه ومنذ بداية الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، وبمساعدة مركز المصالحة الروسي في سوريا جرى خروج 94831 شخصا.

وقال يفتوشنكو، في مؤتمر صحفي، "منذ بداية "الأزمة الإنسانية" في الغوطة الشرقية، جرى إخراج 94831 شخصا، وذلك بمساعدة المركز الروسي للمصالحة الأطراف المتحاربة".

وأشار يفتشنكو إلى خروج 7128 شخصا من منطقة الغوطة الشرقية، يوم الخميس، عبر ممر الوافدين.

وشدد يفتوشينكو على أن "الوضع في الغوطة الشرقية يزداد استقرارا، حيث تجري عملية عودة المدنيين إلى البلدات التي تم تحريرها من قبضة المسلحين، ومن بين هؤلاء الأشخاص من خرجوا عبر الممرات الإنسانية منذ 3 أو 4 أيام".