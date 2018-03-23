تسجيل
16:43 23 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير

    تزامنا مع عرض سعودي...إجراء تركي جديد على أراضي السودان

    © AP Photo/ Kayhan Ozer
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    عادت تركيا لتتصدر المشهد السوداني مجددا، بالإعلان عن إجراء جديد على أراضي السودان، وذلك بالتزامن مع عرض سعودي داخل الخرطوم.

    وذكرت شبكة الشروق السودانية، أن وزارة المالية السودانية وقعت مع شركة "سوما" التركية، أمس الخميس، اتفاقية لتشييد مطار الخرطوم الجديد بنظام "البوت"، وتبلغ التكلفة الكلية لتشييد المطار مليار و150 مليون دولار، وتنفذ الشركة المرحلة الأولى من المطار في 30 شهرا بتكلفة 800 مليون دولار.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    وديعة إماراتية بـ1.4 مليار دولار لدعم النقد الأجنبي في السودان

    وأعلن وزير المالية، محمد عثمان الركابي، أن الاتفاقية تمثل منطلقا جديدا في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية في البلاد التي تتماشى مع سياسات الدولة الرامية لتمكين وإتاحة الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي، للاستثمار بطرق حديثة ومنها نظام "البوت".

    وقال إن الهدف النهائي من الاتفاق إنشاء مطار عالمي يليق بالسودان، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وإعطاء صورة مشرفة عن إمكانيات البلاد الاقتصادية، من خلال موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

    وأوضح أن دخول الشركات التركية في الاستثمار المباشر في مشاريع البنية الأساسية، سيشجع العديد من الشركات الدولية على الدخول في استثمارات مشابهة.

    السياحة في القرم - شاطئ ياشموف
    © Sputnik. Sergey Malgavko
    السودان يبدأ بالتسويق للسياحة بعد تأمين التسهيلات اللازمة للسائح الروسي

    من جانبه أوضح نائب وزير الاقتصاد التركي، الفاتح متين، أن شركة "سوما" نجحت في أعمال الإنشاءات في 15 دولة منها 11 دولة في أفريقيا، وتعهّد بإكمال المرحلة الأولى في 30 شهراً بدلاً من 36 شهراً الفترة المحددة في زمن الاتفاقية.

    وقال إن السودان يعتبر بوابة أفريقيا، وسيتم فيه تنفيذ أكبر وأجمل مطار فيها، وحركة الطيران به تستوعب مليون شخص.

    وأعلن عن زيارة سيقوم بها للبلاد في مايو/أيار المقبل سيرافقه فيها عدد كبير من الشركات في مجال التعدين والثروة الحيوانية والزراعة.

    كما أعلن رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، مشيرا إلى عودة الخطوط التركية لعملها في السودان في رحلاتها من تركيا إلى بورتسودان.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال وصوله إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني عمر البشير
    © AP Photo/ Kayhan Ozer
    وزير سوداني يعرض على مسؤول تركي شروط تطوير جزيرة سواكن

    وكانت وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، التقى أمس الخميس، سفير السعودية في الخرطوم علي بن حسن أحمد جعفر، وبحثا أوجه التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار وكيفية تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

    من جهته، عبر السفير السعودي عن رغبة بلاده التوسع في استثماراتها وإحكام التنسيق مع استمرار الجهود المشتركة لترقية التعاون الاقتصادي.

    وأكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ترحيبه باستثمارات المملكة العربية السعودية في السودان، خلال لقاء ببيت الضيافة أمس الخميس، مع رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي عمرو محمد الفيصل الذي أوضح أن اللقاء تناول مستقبل استثمارات المملكة العربية السعودية في السودان، بحسب وكالة السودان للأنباء.

    انظر أيضا:

    مواصفات الصواريخ الأمريكية التي تحصل عليها السعودية (فيديو وصور)
    بالفيديو... لحظة إطلاق "أنصار الله" الصاروخ "بدر1" على شركة أرامكو السعودية
    إحباط تحركات مسلحة قرب الحدود السعودية
    السعودية ترغب في توسيع استثماراتها بالسودان
    "أنصار الله" تستهدف "أرامكو" السعودية في نجران بصاروخ باليستي
    اقتصاديون يكشفون حجم احتياطي نفط السعودية... يكفيها لقرن من الزمن
    الكلمات الدلالية:
    استثمارات السعودية, أخبار السودان, أخبار تركيا, أخبار السعودية, تركيا تستخدم جزيرة سواكن, الحكومة السودانية, الحكومة السعودية, الحكومة التركية, عمر البشير, السعودية, تركيا, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في احتفالات بعيد نوروز في بشكيك، قيرغيزستان 21 مارس/ آذار 2018
    من انتهاء ربيع الانتخابات في روسيا إلى التقدم في تحرير الغوطة الشرقية في سوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك