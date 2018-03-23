ظهور جديد للأمير محمد بن نايف (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الأمير محمد بن نايف، وهو في رحلة صيد في منطقة الحدود الشمالية.

وظهر محمد بن نايف مع مرافقيه داخل مخيمه الصحراوي بعد يوم ماطر، حيث يمضي رحلة في المخيم خلال فصل الشتاء، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.

♦️فيديو من مقناص الامير محمد بن نايف



ظهر #الأمير_محمد_بن_نايف في مقطع فيديو قبل ايام في رحلته للمقناص بالحدود الشمالية، ويظهر الأمير وهو برفقة مرافقيه داخل المخيم بعد هطول أمطار غزيرة عليهم. pic.twitter.com/cc5sVQNfAV — السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) March 23, 2018

يذكر أن الأمير محمد بن نايف تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وحتى 21 يونيو/ حزيران 2017، في حين شغل ولاية العهد أيضاً خلال الفترة من 29 أبريل/ نيسان 2015 وحتى 21 يونيو/ حزيران 2017.