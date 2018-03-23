هجوم جديد من حمد بن جاسم على السعودية... ويتحدث عن "مهاترات وصغائر"

شن حمد بن جاسم بن جبر، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية القطري السابق، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، هجوما جديدا على السعودية.

© AP Photo/ Jacquelyn Martin حمد بن جاسم: كل دول الخليج مرت بتغييرات في الحكم بعضها بالقتل

وقال حمد بن جاسم في مجموعة تغريدات نشرها على حسابه عبر "تويتر": "الصمت من بداية الأزمة لا يعني الحياد، فأنا لست محايدا في هذه الأزمة بل أنا مع أميري ومع الشعب الأبي، الذي أنتمي له فكل شعب قطر أثبت أنه قبيلة واحدة".

وتابع المسؤول القطري "أنا أعلم أنه سيقال في ما يقال، لأننا في زمن التدليس والكذب والقفز عن متطلبات المرحلة وتحدياتها".

١-الصمت من بداية الازمة لا يعني الحياد، فأنا لست محايداً في هذه الازمة بل أنا مع أميري ومع الشعب الأبي الذي انتمي له فكل شعب قطر أثبت انه قبيلة واحدة. وأنا أعلم أنه سيقال فِيَّ ما يقال لأننا في زمن التدليس والكذب والقفز عن متطلبات المرحلة وتحدياتها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 23, 2018

ووجه انتقاداته إلى مجلس التعاون الخليجي: "لا يستطيع مجلس التعاون أن ينتصر، وهو بهذا المستوى من التفكير من جانب البعض وليس الكل".

وأردف "يذكرني هذا بملوك العرب اليوم، ذلك الزمان الذي كان أحدهم فيه مع الفرس وأحدهم مع الروم، والفرس والروم يلعبون بهم كما يشاؤون".

دائماً كان الحل في الرياض عندما كانت الرياض لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان دائما يؤخذ في الاعتبار، فأهلا بالرياض وبحل الرياض متى ما كانت الرياض المعهودة لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر. ما زال لدينا أمل في ذلك — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 23, 2018

ثم وجه هجوما على السعودية قائلا "دائما كان الحل في الرياض عندما كانت الرياض لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر، حتى تقول رأيها وتبدي غضبها الذي كان دائما يؤخذ في الاعتبار".

وأضاف

"أهلا بالرياض وبحل الرياض، متى ما كانت الرياض المعهودة، لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر، ما زال لدينا أمل في ذلك".