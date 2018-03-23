بعد حرب سبع سنوات... حرستا خالية من الإرهاب

أفادت الأخبارية السورية أن مدينة حرستا أصبحت خالية من المسلحين منها باتجاه إدلب بشكل كامل، بعد اتفاق يقضي بخروجهم مع عائلاتهم والذي تم خلال يومي أمس الخميس واليوم الجمعة.

وذكر مراسل الأخبارية أن وحدات الهندسة في الجيش ستبدأ بتمشيط المدينة وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة، وأكد أن المسلحين الخارجين إلى إدلب قاموا بتفجير مبنى يتواجد فيه مسلحين رفضوا الذهاب معهم إلى إدلب وقاموا بقتلهم جميعا.

وأكدت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية السورية "سانا" أن العدد الكلي للحافلات التي خرجت من حرستا اليوم بلغ 59 حافلة وبلغ عدد الخارجين 3000 شخصا بينهم 1200 رجل ومنهم 1000 مسلح.

وأكدت "سانا" إنجاز الاتفاق القاضي بإخراج المجموعات المسلحة من حرستا بعد مغادرة الدفعة الثانية من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب وبينت أن المسلحين قاموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة قبيل مغادرتهم المدينة.

ولفتت إلى أن الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم تم إخراجها عبر 59 حافلة وبداخلها 3034 شخصا بينهم 1212 رجلا منهم 1072 مسلحا معيدا إلى الأذهان أن الدفعة الأولى من المسلحين التي تم إخراجها أمس بواسطة 30 حافلة نقلت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا.

وكانت بدأت صباح اليوم إجراءات إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري بينما قام المسلحون بإحراق مقراتهم في المدينة لإخفاء ارتباطاتهم الخارجية حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أنحاء متفرقة في المدينة.