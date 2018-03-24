الدفاع الروسية: خروج خمسة آلاف مسلح من حرستا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، خروج حوالي 5 آلاف مسلح مع عائلاتهم من حرستا في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الدفاع الروسية: مغادرة أكثر من 100 ألف شخص الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة

موسكو-. وقالت الوزارة في بيان: "خرج 4979 مسلحاً وعائلاتهم من حرستا بالغوطة الشرقية".

وأشارت الوزارة إلى أن أمن الخارجين مؤمن على طول الطريق من قبل مركز المصالحة الروسي وبمشاركة ممثلين عن جميعه الهلال الأحمر السوري.

وأضافت الوزارة: "يوم 24 آذار/ مارس ، نتيجة للاتفاقات التي توصل إليها مركز المصالحة الروسي مع الأطراف المتحاربة مع قادة الجماعات المسلحة غير القانونية، تم فتح نقطة تفتيش أخرى لانسحاب المقاتلين وعائلاتهم من أربيل [في الغوطة الشرقية]".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 ، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.