سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع تابعة للمعارضة التشادية جنوبي البلاد

استهدف سلاح الجو الليبي، اليوم السبت، مواقع للمجموعات المسلحة والمعارضة التشادية جنوبي البلاد، حسبما أعلن مسؤول إعلامي بالجيش الليبي.

© Sputnik. Catherine Chesnokov وزير ليبي سابق: ساركوزي دمر ليبيا لعدم رضوخ القذافي لمطالبه

بنغازي- سبوتنيك . وقال رئيس شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "سلاح الجو قام اليوم بعدة طلعات جوية استهدف من خلالها أهدافا أرضية مباشرة لمواقع خاصة بالعصابات الإجرامية في منطقة تمسه في الجنوب الليبي، وبعض العصابات الإجرامية التابعة للمعارضة التشادية في منطقة تربو".

وأضاف العبيدي أن "هذه الضربات تستهدف كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي في إطار تنفيذ مهمة فرض القانون التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي في مناطق الجنوب".

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش قد أعلنت عن عملية عسكرية جوية وبرية في منطقة الجنوب الليبي تحت اسم "فرض القانون" لإنهاء ما تصفها بحالة الانفلات الأمني في كافة مناطق الجنوب الليبي، ويشارك في هذه العمليات سلاح الجو وبعض الوحدات العسكرية البرية.

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله عام 2011، تمر ليبيا بأزمة حادة، وتسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.