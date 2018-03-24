سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع تابعة للمعارضة التشادية جنوبي البلاد

وأضاف العبيدي أن "هذه الضربات تستهدف كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي في إطار تنفيذ مهمة فرض القانون التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي في مناطق الجنوب".
يشار إلى أن القيادة العامة للجيش قد أعلنت عن عملية عسكرية جوية وبرية في منطقة الجنوب الليبي تحت اسم "فرض القانون" لإنهاء ما تصفها بحالة الانفلات الأمني في كافة مناطق الجنوب الليبي، ويشارك في هذه العمليات سلاح الجو وبعض الوحدات العسكرية البرية.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله عام 2011، تمر ليبيا بأزمة حادة، وتسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا.
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