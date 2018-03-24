الإمارات تدين انفجار الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر

أدانت الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهاب الذي استهدف، اليوم السبت، مدير أمن محافظة الإسكندرية شمالي مصر وأوقع قتيلان.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نشر عبر صفحتها الإلكترونية: "دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة، ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

© AP Photo/ Amr Nabil مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية

وجددت الخارجية الإماراتية، تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر ، قيادة وحكومة وشعبا، معربة عن تعاطفها وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي.

كما أكدت موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، أيا كان مصدره.

وكان رقيب في الشرطة المصرية وسائق لقيا مصرعهما بانفجار وقع بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، استهدف مدير أمن المحافظة اللواء مصطفى النمر.

وقال النمر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن "الانفجار الذي وقع بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية أسفر عن استشهاد سائق ومجند كانا في سيارة خلف سيارته، وإصابة مجند آخر".

وكلف النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الحادث.