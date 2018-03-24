مجلس النواب الليبي: أطفال تاورغاء ينامون بالعراء ويجب إنقاذهم

قالت رئيس كتلة "برلمانيات من أجل ليبيا" عضو مجلس النواب الليبي في طبرق، حليمة الصادق، أن أطفال تاورغاء يعيشون بالعراء مع أمهاتهم، ويعانون ظروفا صحية متردية، مطالبة ساسة البلاد والمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياتهم.

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بنغازي- سبوتنيك . وقال مجلس النواب، في بيان صحفي، إن "رئيس كتلة برلمانيات من أجل ليبيا حليمة الصادق، قامت أمس الجمعة، بزيارة لمخيمات تاورغاء بقرارة القطف، بمناسبة عيد الطفل والأم"، وأعربت حليمة الصادق عن "تضامنها مع أطفال تاورغاء الذين يعيشون في العراء مع أمهاتهم ومساندة لأطفال تاورغاء في عيد الطفولة".

وأبدت عن "استياءها من الأوضاع الإنسانية التي يعانيها المهجرون وعن الظروف الصحية المتردية جداً وعن قلة مياه الشرب الصحية، بالإضافة للظروف المناخية القاسية التي يعيشها المواطن والطفل التاورغي في الخيام".

وطالبت رئيس كتلة برلمانيات من أجل ليبيا "الساسة والجهات سرعة التدخل وإنهاء هذه المأساة والمعاناة ورفع الظلم عن المكلومين مطالبةً "الأمم المتحدة والمنظمات العالمية التصرف بجدية تجاه قضية تاورغاء".

يشار إلى أن المئات من العائلات الليبية من أهالي مدينة تاورغاء، الواقعة شرقي طرابلس غربي البلاد، يواجهون مصيرا مجهولا، بعد اعتراض عدد من أهالي مصراتة على عودتهم إلى منازلهم، خاصة أن المعاناة الممتدة من 2011 كانت قد اقتربت من الحل مطلع الشهر الجاري فبراير/شباط، وذلك بحسب بيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، نهاية العام الماضي، الذي قال إن أهالي تاورغاء سيعودون إلى منازلهم مطلع فبراير/شباط 2018.