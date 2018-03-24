جرحى في هجوم إرهابي شمال بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم السبت 24 مارس/آذار، إصابة ثلاثة مدنيين، إثر اعتداء إرهابي وقع في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.

© AP Photo/ Hadi Mizban نائب عراقي يطالب الحكومة باتخاذ تدابير لحماية سيادة العراق إزاء "الاعتداءات التركية"

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، أن اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة نوع نيسان في شارع المحافظة قرب "غازي مول" في كركوك، شمال البلاد، وأضاف المركز، أن الاعتداء أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح، كمعلومات أولية عن الحادث.

الجدير بالذكر، أن محافظة كركوك من المناطق المسماة "متنازع عليها دستوريا" وفق المادة 140 بين المركز وإقليم كردستان، والتي تولت الأجهزة الأمنية الاتحادية إدارتها الأمنية بعد قوات البيشمركة منذ أواخر العام الماضي.