مظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين واللاجئين والنشطاء في جمعيات حقوق الإنسان مساء يوم السبت 24 مارس/آذار، في ميدان "رابين" بمدينة تل أبيب، وذلك احتجاجا.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لأعدائها بحيازة سلاح نووي

القدس — سبوتنيك . واحتج المتظاهرون على خطة الحكومة الإسرائيلية لطرد اللاجئين الأفارقة والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف في إسرائيل ، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا للطرد"، و"لن نطرد أو نقتل المهاجر واللاجئ".

وتأتي المظاهرة في الوقت الذي أقرت الحكومة الإسرائيلية، خطة تقضي بطرد الآلاف من اللاجئين الإريتريين والسودانيين، الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وقد أنذرتهم إما بالرحيل قبل الأول من نيسان/أبريل أو المخاطرة بمواجهة السجن لمدد غير محددة.

وطلبت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد مؤقت للقرار إلى أن يتم توضيح التماس بشأن القضية والبت النهائي بالالتماس المقدم من قبل جمعيات حقوقية ومنظمات حقوق إنسان.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب، ونشرت المئات من عناصرها في المنطقة للحفاظ على النظام العام والأمن والحيلولة دون وقوع صدامات.