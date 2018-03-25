سفير فلسطيني سابق: زيارات دبلوماسية لكسر "انفراد" أمريكا بعملية السلام

قال حازم أبو شنب، السفير السابق بالخارجية الفلسطينية، القيادي بحركة "فتح"، إن الزيارة المرتقبة لوزراء خارجية المغرب والبحرين وفرنسا وألمانيا تأتي في سياق ما وصفه بـ"كسر الانفراد الأمريكي بالقضية الفلسطينية".

© REUTERS/ Kayhan Ozer فلسطين تعتبر نقل أمريكا سفارتها إلى القدس خطوة أحادية الجانب

وأضاف في تصريحات لـ" سبوتنيك " إن الزيارة "تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي للدولة الفلسطينية، وتأكيد الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي، لعلها تصل إلى تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، وذلك من أجل إقامة السلام وإنهاء الاحتلال" على حد قوله.

وأشار إلى أن الموقف الأوروبي تغير في الفترة الأخيرة وأصبح أكثر تفهما للقانون الدولي، ما يسهم في تفهم الموقف الفلسطيني بعيدا عن الرؤية الأمريكية المنحازة لإسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الأحد 25/ مارس أن وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، سيصل فلسطين غدا الاثنين، فيما يصل الثلاثاء وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ثم البحريني خالد بن خليفة يوم الأربعاء، فيما تجرى ترتيبات لزيارة مرتقبة، لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس.