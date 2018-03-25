السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربا... وهذا سر وجودنا في اليمن

قال رئيس الأركان المشتركة السودانية، الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف، إن القوات المسلحة السودانية هي الوحيدة في المنطقة التي ظلت صامدة ولم تخسر حربا، موضحا أن ذلك بتمسكها بدينها وعقيدتها.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly قائد عسكري سوداني سابق يحذر من نفوذ إسرائيلي بدول حوض النيل

جاء ذلك خلال مخاطبته حفل تكريم ووداع رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة السابقين اليوم بوزارة الدفاع بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقادة القوات المسلحة، بحسب وكالة السودان للأنباء

وقال عدوي إن الإعلام يحتاج إلى مزيد من الإيجابية والتنسيق والتكامل لمناقشة كل القضايا التي تخدم المصلحة الوطنية، مبينا أن وجود السودان ضمن قوات إعادة الشرعية في اليمن يحدث له فرصا طيبة لتحسين علاقته مع دول الخليج، بحسب الوكالة.

وأشار إلى ضرورة السعى لمعالجة أوضاع الأحزاب السياسية والممانعين للانضمام لعملية الوفاق وتحديد أهداف قومية مشتركة تضع إجماعا لدستور متفق عليه بجانب تحسين الإنتاج والإنتاجية.

وامتدح الرئيس السوداني عمر البشير دور القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد. وأكد أنها ظلت تشكل قناعة راسخة إقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها ليصبح السودان قلعة للتدريب تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين.