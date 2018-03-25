السودان: جيشنا الوحيد الذي لم يخسر حربا... وهذا سر وجودنا في اليمن

وقال عدوي إن الإعلام يحتاج إلى مزيد من الإيجابية والتنسيق والتكامل لمناقشة كل القضايا التي تخدم المصلحة الوطنية، مبينا أن وجود السودان ضمن قوات إعادة الشرعية في اليمن يحدث له فرصا طيبة لتحسين علاقته مع دول الخليج، بحسب الوكالة.
وأشار إلى ضرورة السعى لمعالجة أوضاع الأحزاب السياسية والممانعين للانضمام لعملية الوفاق وتحديد أهداف قومية مشتركة تضع إجماعا لدستور متفق عليه بجانب تحسين الإنتاج والإنتاجية.
وامتدح الرئيس السوداني عمر البشير دور القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد. وأكد أنها ظلت تشكل قناعة راسخة إقليميا ودوليا بقدرتها وكفاءتها ليصبح السودان قلعة للتدريب تحت إشراف مباشر من الضباط السودانيين.
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