قيادة العمليات المشتركة: نينوى وسنجار تحت السيطرة العراقية

نفى مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، 25 مارس/ آذار، عبور أي قوات أجنبية عبر الحدود إلى نينوى وسنجار.

© REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أن الوضع الأمني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية، بحسب " السومرية نيوز ".

وأعلن مركز الإعلام الأمني في بيان صحفي أن "قيادة العمليات المشتركة تنفي وجود أي حركة لقوات أجنبية عبر الحدود العراقية".

وأضاف البيان "الوضع الأمني في نينوى وسنجار والمنطقة الحدودية تحت سيطرة القوات العراقية، ولا صحة لعبور قوات عبر الحدود العراقية إلى تلك المناطق".

يشار إلى قائد المحور الشمالي في الحشد الشعبي رائد الكروي نفى، اليوم، وجود تحركات أو عمليات عسكرية تركية في قضاء سنجار أو محيطه.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الأحد، عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني"، بحسب وكالة الاناضول التركية.