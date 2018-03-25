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    كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي

    عقب اجتماعها بولي العهد... ماذا قالت مديرة صندوق النقد الدولي عن خطة السعودية الاقتصادية

    © AFP 2018/ Nicholas Kamm
    العالم العربي
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    أكدت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، أن الحكومة السعودية تحرز تقدما جيدا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة أخيرا والتدابير الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.

    وجاء ذلك في بيان لكريستين لاغارد عقب اجتماعها مع الأمير بن محمد سلمان ولي العهد، والذى استعرض رؤية السعودية 2030، ومبادراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتطوير التجارة والاستثمار في المجال التقني والموارد البشرية.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
    © AP Photo/ Evan Vucci
    هيئة أمريكية تحث السعودية على إصلاح الكتب الدراسية
    ونشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن لاجارد أكدت أن قرار إبطاء وتيرة ضبط الميزانية السعودية كما ورد في موازنة 2018 "مناسب"، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام.

    وقالت كريستين لاجارد: "ناقشنا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التطورات الاقتصادية الأخيرة في المملكة والإصلاحات الاقتصادية الجارية"، وأعلنت السعودية "رؤية 2030" في عام 2016، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمحرك وحيد لاقتصاد البلاد.

    وتتوقع الحكومة السعودية، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.7 بالمائة العام الجاري، فيما يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 بالمائة في العام ذاته.

    يذكر أن الحكومة السعودية قررت مد الفترة الزمنية الخاصة بخطتها للتوزان المالي من عام 2020 إلى عام 2023، بهدف تخفيف أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي.

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    الكلمات الدلالية:
    صندوق النقد, الإصلاحات الاقتصادية, محمد بن سلمان, ولي العهد, السعودية
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