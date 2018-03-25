استنفار أمني وعسكري في صنعاء عشية الاحتفاء بثلاث سنوات من الصمود

وفي إطار الإعداد للفعالية، ناقشت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء الترتيبات الجارية، وما تم إنجازه لإقامتها صباح غد في العاصمة صنعاء، إضافة إلى تجهيزات المهرجان المحلي الذي سينظم في محافظة الحديدة مساء ذات اليوم.
على الصعيد الأمني، انتشرت قوات أمنية وعسكرية كبيرة في العاصمة صنعاء وعلى مداخلها لتأمين الفعالية والمشاركين فيها، كما أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء منع دخول الشاحنات إليها ابتداء من مساء اليوم وحتى مساء الثلاثاء، كإجراء أمني احترازي للحيول دون أي عمل إرهابي، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية خطة مرورية لتسهيل وصول الوفود المشاركة من المحافظات الأخرى إلى ميدان السبعين الذي سيحتضنها، والتي بدأت بالتوافد إليه مساء اليوم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)