استنفار أمني وعسكري في صنعاء عشية الاحتفاء بثلاث سنوات من الصمود

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء استعدادات مكثفة وتوافدا كبيرا من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" للمشاركة في فعالية جماهيرية تنظمها الجماعة صباح غد الاثنين في ميدان السبعين، للتعبير عن الصمود في مواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق عملياته.

صنعاء — سبوتنيك . ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي في كلمة له عشية إقامة الفعالية، الشعب اليمني إلى الاحتشاد في السبعين بالعاصمة للتعبير عن الثبات والصمود في وجه التحالف.

وفي إطار الإعداد للفعالية، ناقشت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء الترتيبات الجارية، وما تم إنجازه لإقامتها صباح غد في العاصمة صنعاء، إضافة إلى تجهيزات المهرجان المحلي الذي سينظم في محافظة الحديدة مساء ذات اليوم.

على الصعيد الأمني، انتشرت قوات أمنية وعسكرية كبيرة في العاصمة صنعاء وعلى مداخلها لتأمين الفعالية والمشاركين فيها، كما أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء منع دخول الشاحنات إليها ابتداء من مساء اليوم وحتى مساء الثلاثاء، كإجراء أمني احترازي للحيول دون أي عمل إرهابي، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية خطة مرورية لتسهيل وصول الوفود المشاركة من المحافظات الأخرى إلى ميدان السبعين الذي سيحتضنها، والتي بدأت بالتوافد إليه مساء اليوم.