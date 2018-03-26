بالفيديو... سباق مثير لطائرات وسيارات دون سائق في العراق

أسندت جسدها الصغير على عجلتيها الخلفيتين – وهي تنطلق سريعة وأنيقة يرقص لأجلها تراب الأرض، بتحكم عن بعد بأيدي عراقيين هواة من أصل أكثر من 10 فرق حققت أمانيها وقدرات أعضائها لأجل المرح حتى سن متقدم من الحياة.

© AFP 2018/ Safin Hamed مدن النرجس تتوهج في كردستان العراق للربيع وعفرين (فيديو)

سبوتنيك. الأجساد الصغيرة — لسيارات سباق ذات إطارات جاحظة عن ملامحها بشكل لافت ومميز، يتبارى بها مالكوها الشباب وكبار أيضا في الستينيات من العمر، والأطفال، على ظل طائرات تشبه العناكب تحلق دون طيارين، في أماكن مختارة من العاصمة العراقية بغداد.

وأخذت هواية التسابق بالسيارات الصغيرة، والطائرات الاحترافية، بالانتشار في العراق، وتأسست منها حتى الآن أكثر من 10 فرق بينها قديمة يعود تاريخ تجمعها إلى سنوات عديدة.

وتحدث أحد أبرز أعضاء فريق "هواة الطائرات والسيارات الاحترافية rc" ، عمر صالح، عن تأسيس الفريق وتجمعاته والمعوقات، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين 26 مارس/آذار.

الفرق

وكشف صالح، وهو في الـ42 من عمره، حاصل على شهادة تخرج من معهد الفنون الجميلة، أن فريق "هواة الطائرات والسيارات الاحترافية، تأسس قبل أربع سنوات، وهناك فريق أخر اسمه "فلاي باي" تأسس قبل سنة.

ولفت صالح إلى تجمع هواة للتسابق بالطائرات والسيارات أيضا، هو تجمع محافظة كربلاء "وسط العراق"، يعتبر الأقدم بين الفرق المؤسسة، فقد مضى له 5 سنوات حتى الآن.

وألمح صالح إلى أكثر من 10 فرق في العراق للتسابق بالسيارات والطائرات، وغالبا ما تجري بيننا وبين فريقه مسابقات وبطولات، ويقول ضاحكا "النزال ينتهي بتحطم سيارتنا، والطائرات".

التجمع

يلتقي أعضاء الفريق في كل أسبوع للمرح بهوايتهم هذه في أمكان متفرقة أخبرنا عنها صالح وهي:

لسيارات الدرفت نجتمع في منتزه الفاروق الكائن في حي الجامعة "من المناطق الحيوية الواقعة في غربي بغداد".

ويتجه هواة الطائرات ذات الجناح الثابت، أما لمنطقة الدورة "جنوبي بغداد"، حيث توجد ساحة كبيرة، أو إلى خلف منطقة الشعلة، غربي العاصمة، حسبما ذكر صالح معللا "لأن الطائرات ذات الجناح الثابت — الريموت كنترول تحتاج إلى مساحة كبيرة".

تطوير

يطور أعضاء الفريق، لاسيما السيارات، محركاتها بتبديلها وإضافة أخرى لها تزيد من سرعتها وصمودها في سباق يتجمهر له الناس من مختلف الأعمار لاسيما الشباب والرجال والأطفال.

وبيّن صالح: "نقوم بإجراء إضافات على السيارات، وعلى رأسها زيادة قوة المحرك بتحويره، ونضيف لها بطارية أو محركا آخر غير الذي يأتي معها عند شرائها".

أعضاء الفريق

ويشير صالح إلى أن الفريق يضم حاليا أعضاء يتراوح عددهم ما بين (30-40) شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (10-65) سنة، جمعهم حب السيارات وسباقها وسط جمهور من الشباب والأطفال، يتهافتون للتمتع بممارسة هذه الهواية.

أسعار

وعن أسعار السيارات والطائرات ومصادرها، أفاد صالح بأن الشراء من العاصمة بغداد، ومن خارج العراق عبر مواقع التسوق الالكترونية على رأسها موقع الأمازون الأمريكي عبر مكاتب خاصة في العراق.

ويلفت صالح، إلى أن أسعار السيارات الاحترافية الدرفت تتراوح من (250-1500) دولار أمريكي، والسعر حسب نوع المحرك وهو على ثلاثة أنواع: كهربائي، وبنزين، ونايترو.

وأكمل صالح، أن النوع الأخير الـ"نايترو" غير مرغوب بين أعضاء الفريق، لأن سعره غال وغير متوفر.

معوقات

وتطرق صالح، إلى انتقادات ومعوقات تواجه الفريق، لاسيما من الأجهزة الأمنية ناقلا عنها أقوالها:

"إن هذه اللعبة ممنونة"، "ومن سمح لكم باستخدامها"، و"يجب أن تكون هناك تصاريح أمنية بسبب احتواء هذه السيارات والطائرات كاميرات تصوير".

وأوضح صالح، أن السيارات هذه فيها تصاريح أمنية، ودائما ما نخبر الأجهزة الأمنية عنها بأنها هواية ورياضة ولا يوجد هناك أي خطر أو استخدام سلبي من الكاميرات.

وفي ختام حديثه، وجه عضو الفريق"هواة الطائرات والسيارات الاحترافية " rc، والذي يمتلك سيارتين الأولى تعمل بالبنزين، والثانية ببطارية فانتوم، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، أن لا تعارض هذه الهواية وتجمعات الفريق، وتسمح بانتشارها.

وتأخذنا سيارات الفريق وهي تتبارى في ساحة بين أطفال يلعبون كرة القدم، إلى عالم من المرح وهي "تفحط" بإطارين اثنين أما الخلفيين، أو الجانبين وكأنها ترقص هيب هوب وتعدو سريعا تستعرض قوتها رغم حجمها الصغير وكأنها السيارة الحمراء التي قادها بطل الفيلم الأمريكي "وحيدا في البيت" بجزئه الثالث من إنتاج عام 1997 في القضاء على الأشرار.