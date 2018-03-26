الغزلان تفجر قضية فساد كبرى في الأردن

أظهرت تقارير أردنية، عن فقدان 150 غزالا من قطيع الغزلان الموجود في محمية محافظة جرش في ظروف غامضة.

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أظهرت إحصائية وجود 176 غزالا في حين تشير إحصائية سابقة إلى أن عدد القطيع يتراوح ما بين 325 إلى 350 رأسا من الغزلان، وفقا لما نشرته صحيفة " الدستور " الأردنية.

وأشارت إحصائية جديدة أقيمت قبل أقل من أسبوعين، أن عدد القطيع تراجع من 176 إلى 162.

وأوعز وزير الزراعة، خالد حنيفات، بتشكيل لجنة تحقيق تمهيدا لتحويل بعض المتورطين إلى لجنة مكافحة الفساد.

ويذكر أن المحمية أنشئت قبل نحو 17 عاما بمكرمة ملكية سامية، وتحتوي المحمية على سجلات تبين أعداد المواليد وحالات النفوق وكميات الأعلاف التي تصرف بحسب عدد القطيع.