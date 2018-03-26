قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي في قصف لـ"أنصار الله"

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قصفا على مواقع للجيش السعودي في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ"سبوتنيك": "إن مدفعية أنصار الله قصفت اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، تجمعات عسكرية سعودية في موقعي الموسم والرمضة في قطاع جازان، وأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي جراء القصف".

© AP Photo/ Hani Mohammed أخطر سيناريو يواجه اليمن بعد صواريخ "الحوثي" على السعودية

وأشار إلى "أن مسلحي أنصار الله استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في مواقع مستحدث السديس ونهوقة والمخروق الكبير في قطاع نجران، كما شنوا قصفا على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جمارك منفذ الخضراء وموقع عباسة وصحراء البقع في ذات القطاع".

وأضاف، "نفذت وحدة الصواريخ التابعة لمسلحي أنصار الله قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على الجيش السعودي في مجمع مدينة الربوعة بقطاع عسير، فيما استهدفت مدفعية الجماعة تجمعات سعودية في معسكر الحظيرة بذات القطاع".

لافتا إلى "أن قناصي أنصار الله قتلوا جنديا يمنيا وأعطبوا رشاشا في التباب السود قبالة منفذ علب في عسير".

مشيرا إلى "وقوع قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي بهجوم لمسلحي أنصار الله على مواقعهم في جبل الريح بعسير".