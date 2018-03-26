قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي في قصف لـ"أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لـ"سبوتنيك": "إن مدفعية أنصار الله قصفت اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار، تجمعات عسكرية سعودية في موقعي الموسم والرمضة في قطاع جازان، وأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش السعودي جراء القصف".
وأضاف، "نفذت وحدة الصواريخ التابعة لمسلحي أنصار الله قصفاً بصواريخ الكاتيوشا على الجيش السعودي في مجمع مدينة الربوعة بقطاع عسير، فيما استهدفت مدفعية الجماعة تجمعات سعودية في معسكر الحظيرة بذات القطاع".
لافتا إلى "أن قناصي أنصار الله قتلوا جنديا يمنيا وأعطبوا رشاشا في التباب السود قبالة منفذ علب في عسير".
مشيرا إلى "وقوع قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي بهجوم لمسلحي أنصار الله على مواقعهم في جبل الريح بعسير".
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